РФ заявила про збиття майже 50 безпілотників

Російське міноборони заявляє, нібито вночі на 9 березня збили 47 БпЛА літакового типу, які атакували об'єкти на території РФ.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Росіяни запевняють, нібито збили 47 із 47 запущених по Росії безпілотників.

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Вони відзвітували про збиття над територіями Бєлгородської (1 БпЛА), Курської (2 БпЛА), Волгоградської (3 БпЛА) і Ростовської (41 БпЛА) областей.

Передісторія: У ніч на 9 березня російські Таганрог і Курськ зазнали атаки безпілотників. Постраждати міг Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс, де ремонтують літак А-50.