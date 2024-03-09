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Поляки вирішили розблокувати КПП "Краківець" – ДПСУ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 березня 2024, 10:27
Поляки вирішили розблокувати КПП Краківець – ДПСУ
фото: дпсу

Українські прикордонники отримали від польської сторони інформацію, що фермери нібито планують тимчасово розблокувати рух в напрямку пункту пропуску "Краківець" на кордоні.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, якого цитує "Європейська правда"

Деталі: "Нам повідомили, це може тривати десь до 13 (березня). Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску "Краківець", будемо бачити", – зазначив він.

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За його словами, станом на ранок 9 березня приблизно 2300 вантажівок перебувають в чергах за всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють проїзд або практично унеможливлюють їхній проїзд.

"Найбільш складна ситуація навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині". Фактично там польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують у бік Польщі", – вказав Демченко.

Він уточнив, що за минулу добу, 8 березня, у бік України через "Ягодин" в'їхали близько 70 вантажівок, через "Шегині" — близько 20.

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Водночас, зауважив Демченко, інші категорії транспорту – легкові автомобілі та автобуси, фермерські фермери не блокують, а в українські пункти пропуску прибувають гуманітарні та інші важливі вантажі.

Нагадаємо: Раніше повідомляли, що польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до шести  пунктів пропуску на кордоні з Україною.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

Читайте також: Український монолог: чому урядовий план розблокування кордону не зацікавив Польщу.

Читайте також репортаж "Європейської правди" з кордону: Як польська влада та протестувальники блокують торгівлю з Україною.

Теми: Прикордонна службаПольща
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