ЗМІ ідентифікували понад 2000 чоловіків, які втекли з України через систему "Шлях"

ЗМІ знайшли сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі 2248 чоловіків призовного віку, які виїхали за дозволами від Львівської ОВА і не повернулися.

Джерело: NGL.media

Деталі: Журналісти свідомо відмовились від публікації прізвищ ухилянтів, натомість вирішили зосередитись на дослідженні громадських і благодійних організацій, які свідомо чи несвідомо сприяли їм, подаючи відповідні клопотання у ЛОВА.

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Усього виявили 372 такі організації. За різними оцінками, така "послуга" коштує на чорному ринку 3000-5000 доларів з особи, тож мова йде насправді про десятки мільйонів доларів.

Рекордсменами стали дві організації, які ведуть діяльність за однією адресою у місті Миколаїв Львівської області – місцевий осередок всеукраїнського товариства "Просвіта" і ГО "Театр Хліб".

Лише від цих двох організацій змогли втекти майже 200 чоловіків.

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Листи до ЛОВА від імені миколаївського осередку "Просвіти" писала голова організації 34-річна Наталія Муха, яка також керує миколаївським народним театром "Хліб". А від ГО "Театр Хліб" писав її керівник 22-річний Роман Збудовський, учасник театру "Хліб", з’ясувало видання. Повідомлення та дзвінки журналістів вони проігнорували.

Також медіа пише й про "Комісію із боротьби з корупцією в м. Самбір" та "Відродження нашої України", від яких, за підрахунками, виїхало і не повернулось понад 100 чоловіків.

Довідково: Наразі для чоловіків, які використали систему "Шлях" для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності.