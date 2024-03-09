Орбан зустрівся з Трампом та попросив "повернутися та принести мир"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з майбутнім кандидатом на президентських виборах США від республіканців Дональдом Трампом в американському штаті Флорида.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни", – йдеться в заяві передвиборчої кампанії Трампа.

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Угорський прем'єр у Twitter (X) висловив переконання, що тільки повернення Трампа в Білий дім може принести мир.

"Нам потрібні лідери у світі, яких поважають та які можуть принести мир. Він – один з них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте!", – зазначив у дописі Орбан.

Водночас у своєму відео в Facebook прем'єр Угорщини заявив, що за президентства Трампа у 2017-2021 роках був мир на Близькому Сході, а також в Україні.

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За словами Орбана, зараз в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році.

Експрезидент США та невелика група близьких радників зустрілися з прем'єром Угорщини приблизно на годину в п'ятницю ввечері на курорті Трампа Мар-а-Лаго, повідомили CNN поінформовані джерела.

Після цього колишній президент США повів очільника угорського уряду на концерт триб'ют-групи, який був частиною закритого заходу в клубі.

Один зі співрозмовників CNN описав зустріч як "соціальну" без жодного порядку денного, окреме джерело повідомило, що вона була "дружньою". Як стверджує ще одне джерело, Орбан прагнув зустрічі з Трампом і планував перебувати в США окремо.

Нагадаємо: Раніше очільник угорського МЗС Петер Сійярто повідомив, що Орбан хоче обговорити з Трампом, як припинити війну Росії проти України.

Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася" і повернення Трампа "принесе мир". Трамп у відповідь хвалив Орбана.

ЗМІ раніше повідомляли, що Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 березня на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.