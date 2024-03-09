Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Орбан зустрівся з Трампом та попросив "повернутися та принести мир"

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 березня 2024, 11:24
Орбан зустрівся з Трампом та попросив повернутися та принести мир
фото: орбан у х

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з майбутнім кандидатом на президентських виборах США від республіканців Дональдом Трампом в американському штаті Флорида.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни", – йдеться в заяві передвиборчої кампанії Трампа.

Реклама:

Угорський прем'єр у Twitter (X) висловив переконання, що тільки повернення Трампа в Білий дім може принести мир.

"Нам потрібні лідери у світі, яких поважають та які можуть принести мир. Він – один з них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте!", – зазначив у дописі Орбан.

Водночас у своєму відео в Facebook прем'єр Угорщини заявив, що за президентства Трампа у 2017-2021 роках був мир на Близькому Сході, а також в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Орбана, зараз в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році.

Експрезидент США та невелика група близьких радників зустрілися з прем'єром Угорщини приблизно на годину в п'ятницю ввечері на курорті Трампа Мар-а-Лаго, повідомили CNN поінформовані джерела.

Після цього колишній президент США повів очільника угорського уряду на концерт триб'ют-групи, який був частиною закритого заходу в клубі.

Один зі співрозмовників CNN описав зустріч як "соціальну" без жодного порядку денного, окреме джерело повідомило, що вона була "дружньою". Як стверджує ще одне джерело, Орбан прагнув зустрічі з Трампом і планував перебувати в США окремо.

Нагадаємо: Раніше очільник угорського МЗС Петер Сійярто повідомив, що Орбан хоче обговорити з Трампом, як припинити війну Росії проти України.

Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася"  і повернення Трампа "принесе мир". Трамп у відповідь хвалив Орбана. 

ЗМІ раніше повідомляли, що Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 березня на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Теми: ОрбанТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW

Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів

Допомога на €5 млрд призначена для України, а не розвитку оборонної промисловості ЄС – Боррель

Родичів ексглави метро Брагінського знайшли в тендерах на сотні мільйонів: Кличко відреагував

відео"Одружись зі мною, якщо хочеш за кордон": жінка з інвалідністю пропонувала незаконні послуги

Сирський призначив нового речника Повітряних сил

Усі новини...
Орбан
МЗС Угорщини: Орбан хоче обговорити з Трампом припинення війни в Україні
Сійярто розповів російським пропагандистам, що зустрічі Зеленського з Орбаном поки не буде
Орбан підтвердив, що зустрінеться з Трампом, який "зможе зупинити війни"
Останні новини
07:58
Окупанти активно атакують на 7 напрямках, за добу було понад 60 боєзіткнень − Генштаб
07:28
У Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі
06:28
Глава Пентагона переконуватиме на "Рамштайні" союзників у відданості США Україні – Reuters
05:14
Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW
04:14
Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів
03:54
У Польщі американський БпЛА здійснив аварійну посадку
03:30
Росіяни атакували Сумщину ракетами, КАБами, скидали міни
02:52
Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки
02:12
Politico: Сі Цзіньпін планує візит до Франції
01:20
Євросоюз розробив механізм надання Україні заморожених активів РФ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: