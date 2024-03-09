Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Українські удари скоротили нафтопереробні потужності РФ – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 березня 2024, 11:56
Українські удари скоротили нафтопереробні потужності РФ – розвідка Британії
ілюстративне фото: МНС РФ

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії.

Джерело: огляд британського Міноборони за 9 березня, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає відомство, ймовірно, що нафтопереробні потужності РФ тимчасово скоротилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) по всій Росії.

Реклама:

Аналітики нагадали, що 1 березня 2024 року РФ запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

"Заборона експорту зменшить тиск на постачання та дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ", – йдеться в огляді.

Втім, вказує розвідка, ремонт, швидше за все, займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту до РФ деяких необхідних компонентів.

ВІДЕО ДНЯ

"Російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів (Владіміра Путіна) 15-17 березня", – резюмує Міноборони Британії.

Теми: безпілотникиРосіянафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW

Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів

Допомога на €5 млрд призначена для України, а не розвитку оборонної промисловості ЄС – Боррель

Родичів ексглави метро Брагінського знайшли в тендерах на сотні мільйонів: Кличко відреагував

відео"Одружись зі мною, якщо хочеш за кордон": жінка з інвалідністю пропонувала незаконні послуги

Сирський призначив нового речника Повітряних сил

Усі новини...
безпілотники
РФ заявила про збиття майже 50 безпілотників
Безпілотники атакували Таганрог: ціллю став авіазавод, де ремонтують літак А-50
Російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль на Харківщині: загинули двоє
Останні новини
08:24
фото Росіяни вночі вдарили по Селидовому: 4 поранених
08:14
ЗСУ за добу знешкодили 840 окупантів та 30 артилерійських систем – Генштаб
08:10
ЄС та Швейцарія розпочали процес для поглиблення відносин
07:58
Окупанти активно атакують на 7 напрямках, за добу було понад 60 боєзіткнень − Генштаб
07:28
У Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі
06:28
Глава Пентагона переконуватиме на "Рамштайні" союзників у відданості США Україні – Reuters
05:14
Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW
04:14
Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів
03:54
У Польщі американський БпЛА здійснив аварійну посадку
03:30
Росіяни атакували Сумщину ракетами, КАБами, скидали міни
Усі новини...
Реклама: