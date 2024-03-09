Українські удари скоротили нафтопереробні потужності РФ – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії.

Джерело: огляд британського Міноборони за 9 березня, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає відомство, ймовірно, що нафтопереробні потужності РФ тимчасово скоротилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) по всій Росії.

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Аналітики нагадали, що 1 березня 2024 року РФ запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

"Заборона експорту зменшить тиск на постачання та дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ", – йдеться в огляді.

Втім, вказує розвідка, ремонт, швидше за все, займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту до РФ деяких необхідних компонентів.

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"Російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів (Владіміра Путіна) 15-17 березня", – резюмує Міноборони Британії.