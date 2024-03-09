Прикордонники показали, як полюють на російську техніку на лівобережжі Херсонщини
Субота, 9 березня 2024, 13:08
Воїни ДПСУ оприлюднили відео, як нищать російську техніку та склад на лівому березі Херсонської області.
Джерело: ДПСУ
Деталі: На відео аеророзвідники ДПСУ знищили гаубицю, склад БК та ворожу автівку на лівобережжі Херсонщини.
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Прикордонники показали, як полюють на російську техніку на лівобережжі Херсонщини https://t.co/KHmafzsYkk pic.twitter.com/NbqanrqdM8— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2024