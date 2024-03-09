США "ретельно готувалися" до застосування ядерної зброї Росії по Україні – ЗМІ

Наприкінці 2022 року США почали "ретельно готуватися" до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні, що стало б першою ядерною атакою у війні після того, як США скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі майже вісімдесят років тому

Джерело: CNN з посиланням на високопоставлених представників адміністрації президента США

Деталі: За словами чиновників, адміністрація Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю.

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За даними видання, до такої вражаючої оцінки адміністрацію Байдена підштовхнув не один показник, а сукупність подій, аналізу і "нових дуже чутливих" розвідувальних даних.

Інший високопосадовець адміністрації сказав журналістам, що побоювання адміністрації "були не просто гіпотетичними - вони також ґрунтувалися на певній інформації, яку ми отримали".

Вони хотіли мати план, щоб "бути у найкращій позиції", якщо РФ задіє ядерну зброю на війні в Україні. У цей період з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани дій у випадку, якщо Росія застосує ядерну зброю або буде чітка вказівка, що вони збираються це зробити.

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Одним з аргументів на користь застосування диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї була втрата Херсону, який росіяни нібито вважали своєю територією, і за своєю доктриною могли б задіювати ядерну зброю.

Водночас російська пропагандистська машина поширювала нову фальшиву історію про "українську брудну бомбу", яка, на думку офіційних осіб США, могла бути прикриттям для російської ядерної атаки.

У жовтні 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив серію телефонних дзвінків представникам оборонних відомств у США, Великій Британії, Франції та Туреччині, повідомивши їм, що Кремль "стурбований можливими провокаціями Києва з використанням брудної бомби".

У США відкинули ці російські заяви, але побоювалися мотивації, яка стоїть за цим.

Проте видання наголошує, що США "жодного разу не виявили розвідувальних даних, які б вказували на те, що Росія здійснює кроки з мобілізації своїх ядерних сил для здійснення такої атаки".

Дослівно: "Очевидно, що ми надавали першочергового значення відстеженню і мали певну можливість принаймні відстежувати такі переміщення її ядерних сил.

І жодного разу ми не побачили жодних ознак тих кроків, які ми могли б очікувати від них, якби вони стали на шлях застосування ядерної зброї".

Більше деталей: Однак, американські чиновники не були впевнені, що вони знають, чи переміщує Росія тактичну ядерну зброю.

На відміну від стратегічної ядерної зброї, здатної знищити цілі міста, тактична зброя є достатньо малою, щоб її можна було тихо переміщати і використовувати зі звичайних систем, які вже розгорнуті на полі бою в Україні.

США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками як над розробкою планів на випадок російської ядерної атаки, так і над передачею попереджень російській стороні про наслідки такого удару.