Глава МЗС Британії сподівається, що Німеччина винесе уроки з перехоплення розмови офіцерів
Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон сподівається, що Німеччина зробить висновки з інциденту, пов’язаного з перехопленням розмови офіцерів Бундесверу про можливе постачання ракет Taurus Україні.
Джерело: Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Кемерон сказав, що з таких випадків завжди можна винести уроки. Глава британського МЗС упевнений, що так і станеться.
Він також наголосив, що Німеччина і Велика Британія є добрими друзями і партнерами.
"А хороші друзі і партнери говорять про такі речі за зачиненими дверима", – додав Кемерон.
Що передувало: Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розмова офіцерів Бундесверу була перехоплена після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.
Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.
Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.
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