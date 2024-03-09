Глава МЗС Британії сподівається, що Німеччина винесе уроки з перехоплення розмови офіцерів

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон сподівається, що Німеччина зробить висновки з інциденту, пов’язаного з перехопленням розмови офіцерів Бундесверу про можливе постачання ракет Taurus Україні.

Джерело: Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Кемерон сказав, що з таких випадків завжди можна винести уроки. Глава британського МЗС упевнений, що так і станеться.

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Він також наголосив, що Німеччина і Велика Британія є добрими друзями і партнерами.

"А хороші друзі і партнери говорять про такі речі за зачиненими дверима", – додав Кемерон.

Що передувало: Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розмова офіцерів Бундесверу була перехоплена після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.

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Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

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