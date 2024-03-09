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Байден розкритикував зустріч Трампа з Орбаном, який "шукає диктатури"

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 березня 2024, 18:04
Байден розкритикував зустріч Трампа з Орбаном, який шукає диктатури
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден розкритикував зустріч кандидата в президенти Дональда Трампа з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Джерело: Байден на передвиборчому мітингу, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Пряма мова: "Ви знаєте, з ким він (Трамп – ред.) зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? З Орбаном з Угорщини, який чітко заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури".

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Деталі: Байден додав, що бачить майбутнє, "в якому ми захищаємо демократію, а не применшуємо її".

Що передувало: Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

Після зустрічі Орбан вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, "світ став би кращим".

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Теми: БайденТрампОрбан
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