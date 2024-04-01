У Конгресі США знову заявляють про голосування за допомогу Україні

За словами голови комітету з розвідки Палати представників США Майка Тернера, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання забезпечення допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул.

Джерело: Тернер, цитує CBS News

Пряма мова: "Спікер дав зрозуміти, що він підтримує Україну, безпосередньо Зеленському.

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Публічно він зробив ці заяви і Генеральному секретарю НАТО.

Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного.

Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вважаю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента".

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"…думаю, що в цілому ми отримаємо пакет, який буде узгоджений з Сенатом і Білим домом, щоб мати законопроект, який зможе підписати президент".

"…безумовно, це моя надія. І як президент Зеленський чітко дав зрозуміти спікеру Джонсону, ми перебуваємо у критичній точці.

Директор ЦРУ і міністр оборони – всі чітко дали зрозуміти, що ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний дух українців, які воюють, але й на їхню здатність воювати.

Путін це знає. Очевидно, що це та точка, де ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Наші європейські союзники кажуть, що мета Путіна – війна за межами України з Європою. Ми повинні зупинити його в Україні".

Деталі: Палата представників США повернеться з великодніх канікул 9 квітня.

Тернер висловив сподівання, що Конгрес США може схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули 22 квітня.

Нагадаємо: Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський укотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать її можливості на полі бою.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон раніше фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.