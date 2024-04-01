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Місцеві вибори в Туреччині: опозиція перемагає партію Ердогана у великих містах

Ольга Глущенко Понеділок, 1 квітня 2024, 02:54
Місцеві вибори в Туреччині: опозиція перемагає партію Ердогана у великих містах
Передвиборча агітація у Туреччині, фото: Getty Images

Згідно з попередніми даними підрахунку більш ніж половини голосів, на місцевих виборах у великих містах Туреччини, таких як Анкара і Стамбул, перемагає опозиційна партія.

Джерело: Reuters

Дослівно: "У неділю турки покарали президента Тайіпа Ердогана та його партію на загальнонаціональних місцевих виборах, які підтвердили, що опозиція є політичною силою і зміцнили позиції мера Стамбула Екрема Імамоглу як головного майбутнього суперника президента".

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Деталі: Після підрахунку більше половини голосів Імамоглу лідирує з відривом у майже 10 відсотків у перегонах за крісло мера Стамбула, найбільшого міста Туреччини, а його Республіканська народна партія зберегла за собою Анкару і здобула дев'ять інших місць мерів у великих містах країни.

Аналітики кажуть, що Ердоган і його Партія справедливості і розвитку, яка керує Туреччиною вже понад два десятиліття, отримали гірші результати, ніж прогнозували опитування, через стрімку інфляцію, незадоволених ісламістських виборців і привабливість Імамоглу.

У столиці Анкарі вночі зібралися тисячі прихильників, щоб послухати виступ мера Мансура Яваса, котрий здобув перемогу над своїм суперником від ПСР. Це стало черговим ударом для Ердогана.

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Ердоган проводив активну кампанію напередодні муніципальних виборів, які аналітики назвали мірилом як його підтримки, так і стійкості опозиції. Нинішній результат може свідчити про зміни в розділеному політичному ландшафті країни з економікою, що розвивається.

Через кілька годин після завершення голосування президент зі Стамбула попрямував до Анкари, щоб звернутися до нації.

Згідно з даними 79,77% виборчих урн, відкритих у Стамбулі, найбільшому місті Європи з населенням понад 16 мільйонів осіб, Імамоглу отримав 50,53% підтримки порівняно з 40,73% за кандидата від ПСР Мурата Курума, колишнього міністра в уряді Ердогана.

Часткові офіційні результати, оголошені державним агентством "Анадолу", свідчать, що Партія справедливості і розвитку та її головний союзник позбулися посад мерів у 10 великих містах, включно з Бурсою та Баликесіром на індустріальному північному заході.

Згідно з цими результатами, Партія справедливості і розвитку лідирує по всій країні з майже 1% голосів. Це перший показник за 35 років. Доцент політології у Стамбульському університеті Богазічі Мерт Арсланалп заявив, що це була "найсерйозніша поразка Ердогана на виборах" відтоді, коли він прийшов до влади у 2002 році.

Теми: Туреччинавибори
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