Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали ВОГ і міни

Протягом минулого дня росіяни здійснили 39 обстрілів територій Сумської області, атакували дронами, некерованими ракетами, скидали міни та вибухові пристрої (ВОГ).

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Свеська громади".

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Деталі: По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 37 вибухів.

По Великописарівській громаді були обстріли з мінометів, АГС, FPV-дроном, а також пуск некерованих авіаційних ракет (НАР) з гелікоптера, усього – 33 вибухи.

По Шалигинській громаді росіяни били з мінометів і FPV-дроном, 11 вибухів.

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У Білопільській громаді зафіксували обстріл БпЛА (FPV-дрон), 1 вибух.

На Краснопільську громаду ворог скидав вибухові пристрої з БпЛА, були також мінометні обстріли і FPV-дроном – 17 вибухів.

На Юнаківську громаду теж скидали ВОГ з БпЛА, були мінометний та артобстріл – 35 вибухів.

На Свеську громаду росіяни скинули 2 міни.

По Есманьській громаді були мінометні обстріли, 5 вибухів.

По Хотінській громаді ворог вдарив з артилерії, 10 вибухів.

Глухівську громаду атакував мінометним обстрілом, 4 вибухи.

У Новослобідській громаді зафіксували мінометний обстріл, 2 вибухи.