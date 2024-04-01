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Росіяни атакували на 6 напрямках, за добу було 53 боєзіткнення − Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 1 квітня 2024, 07:30
Росіяни атакували на 6 напрямках, за добу було 53 боєзіткнення − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські загарбники намагаються тиснути по всій лінії фронту − протягом минулої доби окупанти завдали 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, 97 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено".

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Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Олександрівка Сумської області; Козача Лопань, Огірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернещина, Першотравневе Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Часів Яр, Роздолівка, Уманське, Новобахмутівка, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Новомихайлівка, Побєда, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Гуляйполе, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупантів в районі населеного пункту Терни Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де окупанти за підтримки авіації намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 атаки на позиції захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби 2 рази атакували позиції ЗСУ.  

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу росіян.

Теми: війнаДонецька областьЗапорізька областьГенштаб
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