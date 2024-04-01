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Росіяни влучили у будівлю пожежно-рятувального підрозділу на Харківщині

Ірина БалачукПонеділок, 1 квітня 2024, 07:46
Росіяни влучили у будівлю пожежно-рятувального підрозділу на Харківщині
Фото ДСНС

Російські загарбники обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Харківській області вночі 1 квітня, є руйнування, але минулося без постраждалих.

Джерело: ДСНС у Telegram  

Дослівно ДСНС: "Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором. Одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована". 

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Фото ДСНС

Деталі: Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі. 

 
Фото ДСНС 

Повідомляється, що в момент удару на чергуванні перебували 6 рятувальників, але ніхто з них не постраждав.

Теми: Харківська областьДСНС
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