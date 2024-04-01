ЗСУ за добу знешкодили 710 окупантів і спалили 20 танків
Понеділок, 1 квітня 2024, 08:00
Мінус 710 солдатів, 20 танків та 32 артсистеми − такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 442 880 (+710) осіб,
- танків − 6 986 (+20) од,
- бойових броньованих машин − 13 321 (+17) од,
- артилерійських систем − 11 082 (+32) од,
- РСЗВ − 1 023 (+0) од,
- засобів ППО − 744 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 757 (+26) од,
- крилатих ракет − 2 057 (+9) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 14 752 (+35) од,
- спеціальної техніки − 1 826 (+3) од.
Дані уточнюються.