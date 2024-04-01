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ЗСУ за добу знешкодили 710 окупантів і спалили 20 танків

Ірина БалачукПонеділок, 1 квітня 2024, 08:00
ЗСУ за добу знешкодили 710 окупантів і спалили 20 танків
Гранатометні постріли у руках українського воїна. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Мінус 710 солдатів, 20 танків та 32 артсистеми − такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 442 880 (+710) осіб,
  • танків − 6 986 (+20) од,
  • бойових броньованих машин − 13 321 (+17) од,
  • артилерійських систем − 11 082 (+32) од,
  • РСЗВ − 1 023 (+0) од,
  • засобів ППО − 744 (+1) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 757 (+26) од,
  • крилатих ракет − 2 057 (+9) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 752 (+35) од,
  • спеціальної техніки − 1 826 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніРосія
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