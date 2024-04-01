Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є руйнування, горіли автобуси, вантажівка і легковик

Російські окупати вдарили керованим авіабомбами по Харкову пізно ввечері 31 березня, у результаті чого пошкоджені освітня установа, гуртожиток та житловий будинок, а також горіли автобуси, вантажівка та легкове авто.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "31 березня о 22:28 у м. Харків внаслідок обстрілу КАБ горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає".

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Деталі: З артилерії та мінометів окупанти вдарили по близько 15 населених пунктах Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Огірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернещина, Першотравневе.



У с. Борова Ізюмського району російський КАБ пошкодив пам'ятник "Воїнам Другої Світової війни", фасад будівлі установи, а також автомобіль. Постраждалих немає.



Уночі 1 квітня окупанти атакували "Шахедом" м. Чугуїв. Без постраждалих.



