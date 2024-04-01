Пил із Сахари накриє більшість областей України – Гідрометцентр

Пил з пустелі Сахара прийшов в Україну, в понеділок, 1 квітня він пошириться на більшість регіонів, небо буде тьмяним.

Джерело: Гідрометцентр у Facebook

Дослівно: "Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT)".

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Деталі: Повідомляється, що мешканці західного регіону могли спостерігати це ще напередодні, а в понеділок, 1 квітня він пошириться на більшість областей України. При цьому небо буде тьмяним.

"Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей", - дали поради синоптики.

Що було раніше: Перед цим частини Європи була затягнута надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара. Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок над частинами Франції, Швейцарії та південної Німеччини.