Допомога в кредит − спікер Джонсон анонсував нововведення у проєкті підтримки України

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що пакет щодо допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", наприклад, можливість надання допомоги у кредит.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Джонсон заявив, що він, маючи історично вузьку більшість у Палаті представників, опинився у складному становищі, але при цьому додав, що він працював протягом поточного робочого періоду над розробкою пакету і планує винести його на голосування, коли Палата представників повернеться до роботи.

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Пряма мова Джонсона: "Коли справа доходить до додаткового фінансування, ми працюємо над досягненням консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт, але я думаю, що він буде мати деякі важливі нововведення".

Деталі: Як приклад він навів можливість надання кредиту Україні. Видання зазначає, що ця ідея набула певної популярності на початку березня як спосіб підтримати Україну таким чином, щоб зменшити занепокоєння республіканців щодо надання більшої допомоги.

Джонсон також згадав про закон "REPO для українців", який уповноважує президента заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти Росії.

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"Навіть президент Трамп говорив про кредитну концепцію, де ... ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли прийде час", – сказав спікер.

Видання наголошує, що ці заяви пролунали після того, як Джонсон дав зрозуміти, що він має намір проштовхнути закон, який забезпечить фінансування України, але він ще не визначився, як саме це буде виглядати.

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