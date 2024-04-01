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ССО знищили засіб радіоелектронної боротьби "Житель" на Запорізькому напрямку

Анастасія ПроцПонеділок, 1 квітня 2024, 10:46
ССО знищили засіб радіоелектронної боротьби Житель на Запорізькому напрямку
МОМЕНТ УДАРУ ПО РЕБ “Житель” на Запорізькому напрямку, СКРИНШОТ ІЗ ВІДЕО ССО ЗСУ

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський засіб радіоелектронної боротьби "Житель" на Запорізькому напрямку.

Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330Ж "Житель". 

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На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено".

Деталі: ССО показали відео удару по комплексу РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку.

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Теми: Запорізька областьРосіявійнаССО
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