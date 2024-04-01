ССО знищили засіб радіоелектронної боротьби "Житель" на Запорізькому напрямку
Понеділок, 1 квітня 2024, 10:46
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський засіб радіоелектронної боротьби "Житель" на Запорізькому напрямку.
Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330Ж "Житель".
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На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено".
Деталі: ССО показали відео удару по комплексу РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку.
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