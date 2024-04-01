ЗМІ дізналися про причетність Росії до "гаванського синдрому" у дипломатів США

Журналісти низки ЗМІ оприлюднили розслідування щодо нових доказів причетності російської військової розвідки ГРУ до виникнення так званого "гаванського синдрому", пов’язаного із серйозними проблеми зі здоров'ям у понад сотні американських посадовців.

Джерело: розслідувальна платформа The Insider у співпраці з німецькою газетою Der Spiegel і телепрограмою 60 minutes американського каналу новин CBS, передає "Європейська правда"

Деталі: Журналісти спираються, серед іншого, на заяви жертв, російські урядові документи, дані про пересування та місцеперебування.

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За даними журналістів, підрозділ 29155 ГРУ експериментував зі спеціальною зброєю. Кажуть, що керівники підрозділу були нагороджені за розробку "нелетальної акустичної зброї". Це пристрої, що випромінюють звук і радіочастоти, які можуть бути використані проти людей.

Постраждалі, їхні адвокати та підполковник американської армії у відставці також стверджують, що американська розвідувальна спільнота приховувала причетність Росії.

Трохи більше двох тижнів тому Національний інститут охорони здоров'я США (NIH), який провів масштабне дослідження "гаванського синдрому", не зміг знайти йому клінічного пояснення.

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Жертви страждали від цілої низки загадкових проблем зі здоров'ям, включаючи втрату слуху, безсоння, втрату пам'яті, порушення рівноваги і нездатність зосередитися.

Симптоми, які тривали місяцями, супроводжувалися скаргами жертв на біль у вухах і відчуття сильного тиску в голові.

Явище отримало назву "гаванський синдром" після того, як співробітники посольства США на Кубі почали скаржитися на цю хворобу в 2016 році.

Державний департамент США у 2017 році вирішив скоротити значну кількість працівників американського посольства на Кубі після низки загадкових акустичних атак на американських дипломатів.

Однак, згідно з розслідуванням, перші випадки захворювання датуються 2014 роком, коли четверо американців, дислокованих у Франкфурті-на-Майні, повідомили про симптоми. Пізніше того ж року аналогічні скарги надійшли від співробітників ЦРУ в Україні.

Понад 100 американців – як у США, так і за кордоном – постраждали від того, що було офіційно класифіковано як аномальні випадки зі здоров'ям.

Олівія Трой, яка була радником з питань внутрішньої безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса, стала однією з жертв нападу у Вашингтоні.

"Це було схоже на пронизливе відчуття збоку моєї голови. Я пам'ятаю, що це було з правого боку голови, і я відчула запаморочення", – розповіла вона в інтерв'ю 60 minutes.

Інша жертва, яка працювала в Тбілісі, описала, як вона почула пронизливий звук. Вона розповідає, що зазнала такої акустичної атаки у 2021 році.

За словами журналістів, результати розслідування суперечать попереднім висновкам американських спецслужб. Вони назвали дуже малоймовірним, що посадовці захворіли через іноземну державу. За даними ЦРУ, більшість випадків пояснюються стресом, раніше не діагностованими захворюваннями або станом навколишнього середовища.

"Нове дослідження показує, що міжнародні спецслужби некомпетентні, або що відбувається приховування", – цитує The Insider першу жертву синдрому.

Втім, версії про причетність Росії до "акустичної атаки" на дипломатів США на Кубі озвучуються не вперше. Науковець Алан Фрей, який довгий час працював консультантом низки федеральних органів влади і чиїм іменем названий ефект звуку в голові, спричиненого мікрохвильовим випромінюванням, припустив, що мікрохвильові атаки на дипломатів США Куба організували за участю Росії. Москва, на думку Фрея, була зацікавлена в підриві кубинсько-американських відносин, які останнім часом почали поліпшуватися.

Нагадаємо: У 2021 році про випадки "гаванського синдрому" у дипломатів США повідомляли також в Австрії.