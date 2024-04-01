Тепло як у травні: в неділю Київ поставив два температурні рекорди

В неділю 31 березня метеорологи зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень, 31 березня у столиці було зафіксовано два температурні рекорди.

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Максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня, зазначають метеорологи.