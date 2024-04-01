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Довічний термін ув'язнення отримав організатор замаху на львівського "авторитета"

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 квітня 2024, 11:48
Довічний термін ув'язнення отримав організатор замаху на львівського авторитета
фото поліції

Довічне ув’язнення отримав організатор замаху на львівського бізнесмена та авторитета Богдана Копитка, виконавців засуджено до 15 років тюрми відповідно.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, прокуратура Львівської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Організатору (Дмитро Гаврилюк –ред.) призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Виконавцям (Станіслав Монте та Іван Кольцов) – по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Подія сталася 29 серпня 2016 року на автодорозі поблизу селища Старе Село. Тоді в результаті підриву та розстрілу авто загинуло троє охоронців бізнесмена, ще одному вдалося врятуватися. Сам бізнесмен не постраждав.

Як встановили поліцейські, спланував вбивство львівського бізнесмена мешканець Львова зі зв’язками у кримінальних колах. Виконання цього злочину доручив двом чоловікам. За успішну "роботу" вони мали отримали більше ніж два мільйони гривень.

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Вбивство було сплановано до дрібниць. Засуджені мали підірвати авто, в якому рухався бізнесмен, а за необхідності застосувати вогнепальну зброю. Під час скоєння злочину, вранці 29 серпня 2016 році на автодорозі поблизу селища Старе Село, фігуранти прорахувались та передчасно підірвали протитанкові міни, закладені під дорожнє полотно.

В результаті підірвалося авто охоронців. Зрозумівши свою помилку, спільники розстріляли авто та вбили трьох охоронців, а четвертому вдалось врятуватися. Бізнесмен Копитко, який був об’єктом кілерів, їхав позаду в іншій машині. Саме це і врятувало йому життя.

Тоді під час обстеження прилеглої території вибухотехніки знайшли гранатомет, саморобні вибухові пристрої, ще один - під асфальтом. Проведеними заходами оперативники та слідчі поліції встановили учасників цього злочину. У вересні 2016 року правоохоронці провели одночасні затримання в кількох регіонах країни. У зловмисників вилучили арсенал зброї: автомати, гранати, пістолети, вибухові пристрої тощо.

Зазначається, що під час досудового розслідування правоохоронці провели майже 1000 процесуальних заходів та зібрали докази причетності осіб до замаху на вбивство львівського бізнесмена, повідомили їм про підозру. В 2017 році обвинувальні акти керували до суду.

Нині колегією Шевченківського районного суду м. Львова (перша інстанція) винесено вирок у цій справі.

До набрання вироком законної сили фігуранти перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо: Мотивами злочину тодішнє керівництво МВС називало боротьбу кримінальних елементів за сфери впливу.

Теми: криміналЛьвівполіція
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