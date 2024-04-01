Довічний термін ув'язнення отримав організатор замаху на львівського "авторитета"

Довічне ув’язнення отримав організатор замаху на львівського бізнесмена та авторитета Богдана Копитка, виконавців засуджено до 15 років тюрми відповідно.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, прокуратура Львівської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Організатору (Дмитро Гаврилюк –ред.) призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Виконавцям (Станіслав Монте та Іван Кольцов) – по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Подія сталася 29 серпня 2016 року на автодорозі поблизу селища Старе Село. Тоді в результаті підриву та розстрілу авто загинуло троє охоронців бізнесмена, ще одному вдалося врятуватися. Сам бізнесмен не постраждав.

Як встановили поліцейські, спланував вбивство львівського бізнесмена мешканець Львова зі зв’язками у кримінальних колах. Виконання цього злочину доручив двом чоловікам. За успішну "роботу" вони мали отримали більше ніж два мільйони гривень.

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Вбивство було сплановано до дрібниць. Засуджені мали підірвати авто, в якому рухався бізнесмен, а за необхідності застосувати вогнепальну зброю. Під час скоєння злочину, вранці 29 серпня 2016 році на автодорозі поблизу селища Старе Село, фігуранти прорахувались та передчасно підірвали протитанкові міни, закладені під дорожнє полотно.

В результаті підірвалося авто охоронців. Зрозумівши свою помилку, спільники розстріляли авто та вбили трьох охоронців, а четвертому вдалось врятуватися. Бізнесмен Копитко, який був об’єктом кілерів, їхав позаду в іншій машині. Саме це і врятувало йому життя.

Тоді під час обстеження прилеглої території вибухотехніки знайшли гранатомет, саморобні вибухові пристрої, ще один - під асфальтом. Проведеними заходами оперативники та слідчі поліції встановили учасників цього злочину. У вересні 2016 року правоохоронці провели одночасні затримання в кількох регіонах країни. У зловмисників вилучили арсенал зброї: автомати, гранати, пістолети, вибухові пристрої тощо.

Зазначається, що під час досудового розслідування правоохоронці провели майже 1000 процесуальних заходів та зібрали докази причетності осіб до замаху на вбивство львівського бізнесмена, повідомили їм про підозру. В 2017 році обвинувальні акти керували до суду.

Нині колегією Шевченківського районного суду м. Львова (перша інстанція) винесено вирок у цій справі.

До набрання вироком законної сили фігуранти перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо: Мотивами злочину тодішнє керівництво МВС називало боротьбу кримінальних елементів за сфери впливу.