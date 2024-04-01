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Франція очікує, що Китай надішле "чіткі сигнали" РФ щодо війни в Україні

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловПонеділок, 1 квітня 2024, 11:58
Франція очікує, що Китай надішле чіткі сигнали РФ щодо війни в Україні
Стефан Сежурне, Ван Ї, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Китай може відіграти "ключову роль" у переговорах про мир в Україні і очікіє, щоб з КНР надійшли "дуже чіткі сигнали Росії".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RFI

Пряма мова Сежурне після зустрічі з китайським колегою Ван Ї в Пекіні: "Ми переконані, що не буде тривалого миру, якщо про нього не домовляться з українцями. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права".

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Деталі: За його словами, Китай може відіграти "ключову роль" у забезпеченні дотримання міжнародного права.

Намагаючись поліпшити зв'язки з Китаєм, Франція також тисне на Пекін через його відносини з Москвою, які поглибилися після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Багато західних країн просять Китай відігравати більш активну роль у вирішенні конфлікту.

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У понеділок Сежурне заявив, що Франція хоче, щоб Китай "надіслав дуже чіткі сигнали Росії" щодо війни в Україні.

Це вже другий візит міністра закордонних справ Франції до Китаю менш ніж за пів року після візиту його попередниці Катрін Колонни в листопаді.

Президент Китаю Сі Цзіньпін має відвідати Францію та Італію в травні.

Спроби Франції покращити відносини відбуваються в той час, коли Європейський Союз намагається дистанціюватися від надмірної залежності від Китаю.

Але Сежурне повторив, що "роз'єднання" – термін, який описує мету деяких політиків у Сполучених Штатах розірвати торговельні зв'язки та ізолювати Китай, – не стоїть на порядку денному.

Замість цього він сказав, що необхідне "економічне перебалансування", щоб забезпечити "здорову і стійку торгівлю".

"Неможливо відокремитися від Китаю, і відокремлення від Китаю є найбільшим ризиком", – сказав Ван Ї, зазначивши, що він високо цінує відмову Сежурне від цієї концепції.

Передісторія:

  • Нещодавно офіційні особи заявили виданню Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії – інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.
  • За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку березня, де він обговорював майбутнє України.

Теми: ФранціяКитайРосіяУкраїна
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