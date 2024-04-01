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У російському Єкатеринбурзі сталася пожежа на "Уралмашзаводі": запалав цех, очевидці чули вибух

Станіслав ПогоріловПонеділок, 1 квітня 2024, 13:51
У російському Єкатеринбурзі сталася пожежа на Уралмашзаводі: запалав цех, очевидці чули вибух
Фото: скриншот з відео

У російському Єкатеринбурзі 1 квітня сталася пожежа у цеху підприємства "Уралмашзавод" на площі 4 тисячі квадратних метрів, перед цим очевидці чули вибух.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Дождь", E1.RU

Деталі: В МНС Росії повідомили, що на території промислового майданчика в Єкатеринбурзі загорілася покрівля цеху, площа пожежі становить 4 тисячі квадратних метрів.

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За даними місцевих ЗМІ, очевидці чули, що спочатку щось вибухнуло, а потім повалив дим.

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На самому заводі заявили, що начебто будівля, де сталася пожежа, їм не належить. "Горить не наша будівля, вона нам не належить. Вона розташована на проммайданчику "Уралмашзаводу", але далеко від наших виробничих об'єктів, і ми не є власниками цієї будівлі", - заявили там.

Причину загоряння не встановлено. Про постраждалих не повідомляють.

Довідково: "Уралмашзавод" – російське машинобудівне підприємство в Єкатеринбурзі. Виробник обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, енергетики.

Теми: Росіянадзвичайна подіяпожежа
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