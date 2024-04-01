Допомагала незаконно перетнути кордон: на Львівщині прикордонники викрили колегу

На Львівщині викрили інспекторку прикордонної служби, яка допомагала чоловікам призовного віку за 9 тисяч доларів незаконно покинути територію України.

Джерело: ДПСУ, ДБР

Дослівно ДБР: "Встановлено, що до службовиці за порадою звернувся громадянин України, який постійно мешкає та працює на території Польщі, але нещодавно повернувся до України навідати родичів. Чоловік хотів дізнатися, як законно можна потрапити назад до Польщі, оскільки не подумав про це заздалегідь.

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фото: ДПСУ

Жінка повідомила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за 9 тис. доларів США вона зможе "допомогти" організувати його переправлення".

Деталі: Повідомляється, що інспекторка також запропонувала чоловікові пошукати ще 3-4 людини, які б хотіли разом з ним потрапити до Європи. Прикордонниця пообіцяла, що доправить чоловіків автомобілем до кордону з Молдовою або з Польщею, і розповість про патрулювання кордону, щоб порушники могли перетнути його поза межами пунктів пропуску.

фото: ДПСУ

Посадовиця призначила зустріч для передачі грошей у приміщенні агенції нерухомості. Після отримання хабаря жінку затримали правоохоронці. Зловмисниці повідомили про підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України. Їй загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

ВІДЕО ДНЯ

фото: ДПСУ

За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваній запобіжний захід – заставу у 60,5 тис. грн та відсторонив від виконання обов’язків.





