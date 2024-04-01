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Після скандалу з поцілунками в кабінеті очільник ТЦК попросився в бойову частину

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 квітня 2024, 15:01
Після скандалу з поцілунками в кабінеті очільник ТЦК попросився в бойову частину
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Після появи в мережі компрометуючого відео, на якому начальник одного з військкоматів Рівненщини у робочому кабінеті цілується з різними жінками, останній написав рапорт на переведення в бойову частину.

Джерело: оперативне командування "Захід", Рівненський обласний ТЦК та СП, "Рівне вечірнє"

Дослівно ОК "Захід": "Щодо резонансного відео за участі начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області:

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Командування не має претензій щодо виконання офіцером поставлених задач у межах покладених на нього службових обовʼязків.

Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.

Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин.

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Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом.

Обставини встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні зʼясовуються в межах діяльності відповідних органів".

Деталі: Підозрюваний у державній зраді блогер Анатолій Шарій оприлюднив відео, заявивши, що на записі – головний військком Рівного полковник Олександр Ярмошевич. На відеозаписі чоловік в різний час цілується з різними жінками у робочому кабінеті.

Після оприлюднення відеозапису у військовому комісаріаті Рівного почали службову перевірку.

Відкритим залишається питання, хто, яким чином і з якою метою встановив засіб прихованого стеження в кабінеті військкома.

У коментарі виданню "Рівне вечірнє" сам Ярмошевич пов'язав дискредитаційну кампанію з тим, що, за його словами "діяв по совісті та не брав хабарів.

Ця подія викликала неабиякий резонанс та дискусії, зокрема в соцмережах.

Теми: скандалТЦК
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