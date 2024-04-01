ДШВ показали, як січеславські десантники знищили колону ворожої техніки
Понеділок, 1 квітня 2024, 15:13
Січеславські десантники на фронті знищили чотири танки окупантів і дві бойові машини піхоти – Десантно-штурмові війська Збройних сил України показали відео вогневої роботи.
Джерело: Служба звʼязків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України
Дослівно: "Січеславські десантники знищили колону ворожої техніки. Чотири танки окупантів та дві БМП перетворилися на металобрухт від філігранної роботи десантників".
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Десантники знищили колону ворожої техніки— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 1, 2024
Відео: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада pic.twitter.com/W75XZbkQec