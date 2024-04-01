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ДШВ показали, як січеславські десантники знищили колону ворожої техніки

Анастасія ПроцПонеділок, 1 квітня 2024, 15:13
ДШВ показали, як січеславські десантники знищили колону ворожої техніки
Січеславські десантники знищують колону ворожої техніки, СКРИНШОТ ДШВ ЗСУ

Січеславські десантники на фронті знищили чотири танки окупантів і дві бойові машини піхоти – Десантно-штурмові війська Збройних сил України показали відео вогневої роботи. 

Джерело: Служба звʼязків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України

Дослівно: "Січеславські десантники знищили колону ворожої техніки. Чотири танки окупантів та дві БМП перетворилися на металобрухт від філігранної роботи десантників".

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Теми: війнаЗбройні сили
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