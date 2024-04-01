Зеленський повідомив про "максимально конкретну" нараду щодо дронів
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на нараді щодо дронів було ухвалено рішення про спрощення процедури закупівель, імпорт комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів БПЛА.
Джерело: глава держави в соцмережах
Пряма мова: "Разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну, максимально конкретну нараду щодо дронів.
Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань".
Деталі: Також, за словами глави держави, сторони обговорили, як забезпечити гнучкість українського ОПК. Потреби фронту постійно змінюються, тож вітчизняні виробники мають вчасно реагувати на них, йдеться у повідомленні глави держави.
Зеленський повідомляє про ухвалення важливих рішень: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів.
Пряма мова: "Проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських БпЛА. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проєкту на весь фронт".
Що передувало: В грудні 2023 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що наступного року Україна виготовить мільйон FPV-дронів.
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