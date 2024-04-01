Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Старобільську підірвали авто колаборанта Чайки: він помер на місці

Анастасія ПроцПонеділок, 1 квітня 2024, 15:52
В окупованому Старобільську підірвали авто колаборанта Чайки: він помер на місці
Валерій Чайка, фото: російські ЗМІ

В окупованому Старобільську Луганської області підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки.  Він помер на місці.

Джерело: видання "РИА Новости"

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що Чайка був "заступником голови Центру з обслуговування освітніх організацій ЛНР".

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чайка був депутатом Старобільської районної адміністрації. Після 24 лютого 2022 року він добровільно перейшов на бік окупантів. Був призначений "радником голови адміністрації Старобільського району так званої ЛНР. 

Брав участь у створенні нових окупаційних органів. Один з організаторів "відкриття" у Старобільську підконтрольних РФ "таможенного поста" та місцевого підрозділу "МВД ЛНР". 

ВІДЕО ДНЯ

У  2023 році СБУ оголосила підозру в колабораційній діяльності.

Теми: Луганська областьколаборанти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Торік генпрокурор Костін пробув у закордонних відрядженнях більше 100 днів – УП

Дрони ГУР та ЗСУ атакували три аеродроми в Росії: є знищені та пошкоджені літаки – джерело

Україну не запросять до НАТО на вашингтонському саміті, щоб не втягнутись у війну – NYT

ТЦК невдовзі почнуть викликати 25-річних українців для уточнення даних і медогляду

фотоЗакликав ухилятися від мобілізації: СБУ викрила клірика УПЦ МП на Закарпатті 

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

Усі новини...
Луганська область
Зеленський призначив ексочільника Луганщини керувати районом на Закарпатті
Окупанти атакували на 6 напрямках, завдали 114 авіаударів − Генштаб
На фронті за добу відбулося 74 боєзіткнення − Генштаб
Останні новини
17:31
фотоЧерез російський удар по Запоріжжю загинули двоє людей
17:29
КРАІЛ не підпорядковуватимуть Мінцифрі, буде створено новий орган - Гетманцев
17:20
Нескінченний цикл: учені виявили новий механізм пошкодження дихальних шляхів при астмі
17:10
На фронті частішають хімічні атаки російських військ – Генштаб
17:08
Франція веде війська у "коаліцію рішучих". Як Макрон прагне зафіксувати своє лідерство в Європі
17:07
фотоУ Чорному морі біля Румунії знайшли човен, схожий на морський дрон
16:58
Норвегія представила історичний план посилення оборони
16:35
По всій Україні оголосили повітряну тривогу
16:35
Торік генпрокурор Костін пробув у закордонних відрядженнях більше 100 днів – УП
16:31
АРМА виставляє на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука
Усі новини...
Реклама: