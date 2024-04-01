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Колектор зазнав пошкодження у Дарницькому районі Києва: рух транспорту обмежили

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 квітня 2024, 16:44
Колектор зазнав пошкодження у Дарницькому районі Києва: рух транспорту обмежили
ілюстративне фото з сайту vitatv

У Дарницькому районі Києва сталось пошкодження ділянки колектора, на місці працюють аварійні служби.

Джерело: Київська міська державна адміністрація

Деталі: Повідомляється, що пошкоджено ділянку Новодарницького колектора глибокого залягання.

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На місці працює аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу", працівники шляхово-експлуатаційної служби та інші служби. Проводиться обстеження мереж та локалізація пошкодження.

Рух транспорту обмежили першою смугою в напрямку Харківського шосе на перетині вулиць Горлівською та Архітектора Вербицького.

Теми: Київ
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