Колектор зазнав пошкодження у Дарницькому районі Києва: рух транспорту обмежили
Понеділок, 1 квітня 2024, 16:44
У Дарницькому районі Києва сталось пошкодження ділянки колектора, на місці працюють аварійні служби.
Джерело: Київська міська державна адміністрація
Деталі: Повідомляється, що пошкоджено ділянку Новодарницького колектора глибокого залягання.
Реклама:
На місці працює аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу", працівники шляхово-експлуатаційної служби та інші служби. Проводиться обстеження мереж та локалізація пошкодження.
Рух транспорту обмежили першою смугою в напрямку Харківського шосе на перетині вулиць Горлівською та Архітектора Вербицького.