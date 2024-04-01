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Новий комісар Ради Європи з прав людини почне закордонні візити з України

Іванна Костіна, Євген КізіловПонеділок, 1 квітня 2024, 17:00
Новий комісар Ради Європи з прав людини почне закордонні візити з України
Майкл О'Флаерті. Фото: Getty Images

Новий комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті пообіцяв, що свій перший візит на цій посаді здійснить до України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Ради Європи

Пряма мова: "Я не можу уявити собі нічого більш нагального, ніж подолання наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило жахливі людські страждання та руйнування".

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Деталі: Він додав, що має намір "додати перспективу прав людини до найбільших викликів, що стоять перед нашими суспільствами".

Комісар також визначив інші сфери, в яких терміново необхідний сильніший захист прав людини, включаючи кліматичну кризу, управління штучним інтелектом, свободу вираження поглядів, міграцію і зростання мови ненависті, в тому числі антисемітизму і антимусульманських нападів.

Значна частина порядку денного комісара також буде присвячена винесенню боротьби маргіналізованих людей та жертв дискримінації на передній план правозахисних дискусій. "Зокрема, роми та кочівники перебувають у нестерпній ситуації, яка потребує більшої уваги", – сказав комісар.

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Крім того, комісар наголосив на своєму намірі зосередитися на питаннях молоді, соціально-економічних правах та правозахисниках, а також використовувати свій мандат для сприяння виконанню рішень Європейського суду з прав людини.

"Права людини впливають на кожен аспект нашого життя. У час, коли вони стикаються з численними викликами, ми повинні знову взяти на себе зобов'язання вплести їх у тканину наших суспільств. Це вимагатиме узгоджених зусиль, і я маю намір відігравати свою роль якнайкраще", – заявив О’Флаерті.

Нагадаємо: Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 24 січня обрала новим комісаром із прав людини представника Ірландії, голову Агентства ЄС із фундаментальних прав Майкла О’Флаерті.

Колишня комісарка Дуня Міятович кілька разів бувала в Україні після повномасштабного вторгнення Росії та закликала створити механізм повернення викрадених Росією українських дітей.

Теми: ЄСУкраїнаправа людини
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