У російському Бєлгороді повідомили про обстріл та поранених
Місцева влада російського Бєлгорода увечері 1 квітня повідомила, що в регіоні працювала ППО. Внаслідок цього є пошкодження будинків та поранені.
Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, Міноборони РФ, місцеві пабліки Бєлгорода
Деталі: Російське Міноборони заявило, що удари були завдані начебто з реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire. ППО нібито збила 17 реактивних снарядів.
У російському Бєлгороді повідомили про обстріл та поранених.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 1, 2024
Відео з місцевого пабліка pic.twitter.com/kOYId69yLr
За попередньою інформацією губернатора області 9 людей постраждали.
У Бєлгороді пошкоджені вікна у 13 квартирах 8 багатоквартирних будинків, пошкоджено 3 приватні житлові домоволодіння.
Також є пошкодження у школі. Крім того, пошкоджено два будинки в селищі Дубове та селі Таврове.