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У російському Бєлгороді повідомили про обстріл та поранених

Тетяна ОлійникПонеділок, 1 квітня 2024, 19:05
У російському Бєлгороді повідомили про обстріл та поранених
Наслідки обстрілу Бєлгорода 1 квітня ФОТО З МІСЦЕВИХ ПАБЛІКІВ

Місцева влада російського Бєлгорода увечері 1 квітня повідомила, що в регіоні працювала ППО. Внаслідок цього є пошкодження будинків та поранені.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, Міноборони РФ, місцеві пабліки Бєлгорода

Деталі: Російське Міноборони заявило, що удари були завдані начебто з реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire. ППО нібито збила 17 реактивних снарядів.

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За попередньою інформацією губернатора області 9 людей постраждали.

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Наслідки обстрілу Бєлгорода 1 квітня

 ФОТО З МІСЦЕВИХ ПАБЛІКІВ

 

Наслідки обстрілу Бєлгорода 1 квітня

 ФОТО З МІСЦЕВИХ ПАБЛІКІВ

У Бєлгороді пошкоджені вікна у 13 квартирах 8 багатоквартирних будинків, пошкоджено 3 приватні житлові домоволодіння.

 
Наслідки обстрілу Бєлгорода 1 квітня
фото з місцевих пабліків
 
Наслідки обстрілу Бєлгорода 1 квітня
фото з місцевих пабліків

Також є пошкодження у школі. Крім того, пошкоджено два будинки в селищі Дубове та селі Таврове.

Теми: Росіявійна
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