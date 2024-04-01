На тлі заяв Баку місія ЄС не помітила загострення на кордоні Вірменії й Азербайджана

Місія Євросоюзу не побачила жодної військової активності, коли патрулювала кордон між Вірменією й Азербайджаном.

Джерело: йдеться в повідомленні місії у Twitter (X), інформує "Європейська правда"

Деталі: Згідно з повідомленням, спостерігачі місії "не зафіксували жодних незвичних військових пересувань".

Реклама:

"Це був спокійний і мирний Великодній понеділок", – зазначили у місії.

Своєю чергою Міністерство оборони Азербайджану знову почало звинувачувати Вірменію у зосередженні підрозділів і бойової техніки збройних на різних напрямках кордону.

Відомство стверджує, що в "новозбудованих залізобетонних фортифікаційних спорудах розміщуються артилерійські системи та інша штурмова зброя, а також важкі вогневі засоби збройних сил Вірменії".

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні в Азербайджані також заявляли, що Вірменія накопичує війська, бронетехніку, артилерійські установки, а також інші важкі вогневі засоби на кордоні.

Своєю чергою Міністерство оборони Вірменії спростувало заяви азербайджанської сторони.

Як відомо, після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.

Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.

Читайте також, чи дійсно Вірменія зважилася вийти з Євразійського союзу та йти до членства в ЄС.