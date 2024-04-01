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ЗСУ знищили над Чорним морем російський дрон "Форпост" за $7 мільйонів

Тетяна ОлійникПонеділок, 1 квітня 2024, 20:37
ЗСУ знищили над Чорним морем російський дрон Форпост за $7 мільйонів
БПЛА "Форпост". Фото: Міністерство оборони РФ

Українські зенітники знищили в акваторії Чорного моря російський ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост", який є аналогом турецького "Байрактара" і вартує 7 мільйонів доларів.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Упродовж дня, 1 квітня 2024 року воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено російський ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост" в акваторії Чорного моря".

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ФОТО - ПОВІТРЯНЕ КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ"

Оновлено: Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш уточнив, що безпілотник "Форпост" є одним із найдорожчих дронів, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. За його словами, цей дрон досить великий, "нагадує аналог "Байрактара", може проводити розвідку і нести додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет або іншого озброєння, щоб вражати наземні цілі.

Пряма мова: "Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить гарну ціль, такі цілі у нас бувають нечасто, проте нам вдалося збити один із найдорожчих ударних безпілотних літальних апаратів типу "Форпост". Це – російський БпЛА, його вартість становить приблизно сім мільйонів доларів. Його збила Одеська зенітна ракетна бригада над акваторією Чорного моря".

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Теми: безпілотникиЧорне мореЗбройні сили
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