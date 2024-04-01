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ЗМІ: Ізраїль розбомбив консульство Ірану в Сирії, вбивши іранського командира

Євген КізіловПонеділок, 1 квітня 2024, 21:03
ЗМІ: Ізраїль розбомбив консульство Ірану в Сирії, вбивши іранського командира
Місце удару в Дамаску. Фото: Getty Images

Сирійські та іранські медіа повідомляють, що ізраїльський авіаудар у понеділок зруйнував консульство Ірану в Дамаску, в результаті чого загинуло кілька людей, в тому числі командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану в Сирії та Лівані.

Джерело: Reuters, AFP, Alarabiya

Деталі: Ліванське джерело в органах безпеки в розмові з Reuters повідомило, що одним із загиблих був Мохаммад Реза Захеді, старший командир іранського Корпусу вартових ісламської революції. Іранське державне телебачення повідомило, що загинуло кілька іранських дипломатів.

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Репортери Reuters на місці події в районі Меззех сирійської столиці бачили дим над уламками зрівняної з землею будівлі, а поруч були припарковані машини швидкої допомоги. Перед уламками висів іранський прапор на стовпі. На місці події були помічені міністри закордонних справ Сирії та Ірану.

Ізраїль, який неодноразово завдавав ударів по іранських цілях протягом шестимісячної війни в Газі, відмовився коментувати цей інцидент. "Ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ", - заявив ізраїльський військовий речник.

За даними AFP, удар влучив у прибудову до посольства Ірану в столиці Сирії, внаслідок чого загинули 6 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Кореспонденти AFP на місці події підтвердили, що в престижному районі Дамаска була зрівняна з землею прибудова до посольства Ірану.

Іранські ЗМІ також повідомили, що посол не постраждав.

Теми: ІзраїльІранСиріявійна
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