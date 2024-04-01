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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, є поранена

Тетяна ОлійникПонеділок, 1 квітня 2024, 21:46
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, є поранена
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російські війська о 20:35 1 квітня завдали ракетного удару по Кривому Рогу, травмували 42-річну жінку.

Джерело: голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "По наслідках ракетної атаки по місту о 20 35. Без деталей. Травмовано жінку 42 роки, вже в лікарні, не важка.

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Є невелика кількість вибитих вікон. Комунальники вже працюють".

Деталі: Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що зайнялася лісосмуга в результаті удару. У будинку неподалік вибуховою хвилею вибиті вікна. 

Теми: Кривий Рігракетний ударвибухвійна
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