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Росіяни 22 рази обстріляли Сумщину: поранена людина

Тетяна ОлійникПонеділок, 1 квітня 2024, 22:31
Росіяни 22 рази обстріляли Сумщину: поранена людина
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська 1 квітня здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, загалом зафіксували 113 вибухів.

Джерело: Сумська ОВА в Telegram

Деталі: На Середино-Будську громаду ворог запустив FPV-дроном, завдав авіаудару з літака ракетами типу НАР (4 вибухи) та здійснив мінометний обстріл (3 вибухи). Внаслідок мінометного обстрілу одна людина поранена.

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У Есманьській громаді ворог бив з мінометів (12 вибухів). Також були обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

У Шалигинській громаді росіяни скинули 2 міни.

У Хотінській громаді росіяни здійснили обстріли з мінометів (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів), артилерії (4 вибухи) та здійснили обстріл FPV-дроном (1 вибух).

ВІДЕО ДНЯ

У Юнаківській громаді здійснив мінометний обстріл (8 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

У Свеській громаді відбувся обстріл FPV-дроном (1 вибух).

У Великописарівській громаді ворог вдарив з мінометів (32 вибухи).

У Краснопільській громаді росіяни завдали авіаудари з гелікоптера ракетами типу НАР (12 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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