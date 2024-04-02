Росіяни з півдня запустили ударні БпЛА і били аваібомбами на Харківщині
У ніч на 2 квітня виникла загроза застосування ударних безпілотників півдня. Близько 3.00 військові попередили, що російська тактична авіація запустила керовані авіаційні бомби на Харківщині.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Херсонська та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА з півдня".
1.41 групу "Шахедів" зафіксували у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Запоріжжя.
1.58 у Дніпрі в районі міста зафіксовано ворожий БпЛА.
2.37 повітряники зафіксували чергову групу ворожих БпЛА на Дніпропетровщині, що рухаються у напрямку Кривого Рогу.
2.46 Повітряні сили повідомили про те, що тактична авіація запустила керовані авіаційні бомби на Харківщині.
2.48 військові попередили мешканців Кіровоградської області про рух ударних БпЛА з Дніпропетровщини.
О 3.30 пролунав відбій повітряної загрози.