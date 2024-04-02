Росіяни з півдня запустили ударні БпЛА і били аваібомбами на Харківщині

У ніч на 2 квітня виникла загроза застосування ударних безпілотників півдня. Близько 3.00 військові попередили, що російська тактична авіація запустила керовані авіаційні бомби на Харківщині.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Херсонська та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА з півдня".

Реклама:

1.41 групу "Шахедів" зафіксували у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Запоріжжя.

Мапа alerts.in.ua

1.58 у Дніпрі в районі міста зафіксовано ворожий БпЛА.

2.37 повітряники зафіксували чергову групу ворожих БпЛА на Дніпропетровщині, що рухаються у напрямку Кривого Рогу.

ВІДЕО ДНЯ

2.46 Повітряні сили повідомили про те, що тактична авіація запустила керовані авіаційні бомби на Харківщині.

Мапа alerts.in.ua

2.48 військові попередили мешканців Кіровоградської області про рух ударних БпЛА з Дніпропетровщини.

О 3.30 пролунав відбій повітряної загрози.