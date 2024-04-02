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Росіяни з півдня запустили ударні БпЛА і били аваібомбами на Харківщині

Олена ІвашківВівторок, 2 квітня 2024, 01:35
Росіяни з півдня запустили ударні БпЛА і били аваібомбами на Харківщині
Фото: Getty Images

У ніч на 2 квітня виникла загроза застосування ударних безпілотників півдня. Близько 3.00 військові попередили, що російська тактична авіація запустила керовані авіаційні бомби на Харківщині.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Херсонська та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА з півдня".

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1.41 групу "Шахедів" зафіксували у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Запоріжжя.

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1.58 у Дніпрі в районі міста зафіксовано ворожий БпЛА.

2.37 повітряники зафіксували чергову групу ворожих БпЛА на Дніпропетровщині, що рухаються у напрямку Кривого Рогу.

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2.46 Повітряні сили повідомили про те, що тактична авіація запустила керовані авіаційні бомби на Харківщині.

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2.48 військові попередили мешканців Кіровоградської області про рух ударних БпЛА з Дніпропетровщини.

О 3.30 пролунав відбій повітряної загрози.

Теми: безпілотникивійна
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