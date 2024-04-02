У США зважують чи передавати Ізраїлю пакет зброї на $18 млрд, який включає літаки F-15

Адміністрація президента Джо Байдена зважує, чи варто передавати Ізраїлю озброєння вартістю 18 мільярдів доларів, які включають десятки літаків F-15.

Джерело: Reuters з посиланням на п'ятьох інформаторів, знайомих з цим питанням

Деталі: Продаж 25 літаків F-15 компанії Boeing Co. Ізраїлю розглядається з тих пір, як Сполучені Штати отримали офіційний запит у січні 2023 року, повідомило одне з джерел, задовго до початку шестимісячної військової кампанії Ізраїлю в Секторі Гази. Цей продаж збільшить кількість винищувачів F-15 до 50.

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Прискорення постачання літаків було одним з головних прохань міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, який минулого тижня відвідав Вашингтон і провів переговори з американськими офіційними особами, в тому числі з радником з національної безпеки Джейком Салліваном і міністром оборони Ллойдом Остіном, повідомило друге джерело.

Байден стикнувся з тиском з боку іноземних партнерів, правозахисних груп і деяких своїх колег-демократів у Конгресі, які вимагають накласти умови на постачання зброї для стримування наступу Ізраїлю в контрольованому ХАМАС Секторі Гази.

Ще один американський чиновник заявив, що найраніше, коли літаки будуть доставлені - це 2029 рік, і то за умови, що офіційне повідомлення буде надіслано до Конгресу завтра, і що угода буде укладена негайно.

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Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол дав зелене світло на продаж F-15 30 січня, повідомив помічник голови комітету, коли відповідні підрозділи Конгресу, відповідальні за схвалення великих поставок озброєнь, були повідомлені про це.

"Обговорення між адміністрацією і Конгресом щодо F-15 вже відбулося", - повідомило друге джерело, знайоме з цим питанням, але додало, що деякі з чотирьох відомств, які зобов'язані затверджувати будь-які поставки зброї, ще не зробили цього.

Американське законодавство вимагає, щоб Конгрес був повідомлений про великі угоди з продажу зброї за кордон, і дозволяє йому блокувати такі продажі через ухвалення резолюції про несхвалення через порушення прав людини або інші проблеми, хоча жодна така резолюція ще не була ухвалена і не подолала президентське вето.

За словами джерел, ізраїльський пакет включає допоміжні послуги, навчання, технічне обслуговування і багаторічну підтримку підрядників протягом життєвого циклу літаків, який зазвичай може тривати до двох десятиліть.

Одне з джерел повідомило, що адміністрація Байдена висловила підтримку Ізраїлю в його проханні про постачання F-15.

Вашингтон публічно висловив занепокоєння з приводу очікуваного військового наступу Ізраїлю на Рафах, найпівденніше місто Сектора Гази, де багато палестинців знайшли притулок.