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Пентагон: Північна Корея продовжує надавати зброю Росії

Олена ІвашківВівторок, 2 квітня 2024, 03:59
Пентагон: Північна Корея продовжує надавати зброю Росії
Сабріна Сінгх, скриншот відео

У Міністерстві оборони США вважають, що партнерство між Росією та Північною  Кореєю продовжує процвітати та КНДР надає підтримку Росії.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, Пентагон

Деталі: За її словами поставки зброї продовжують зростати. 

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На прохання конкретизувати, яку саме зброю отримує Росія, Сінгх зауважила, що Пентагон раніше розсекречував інформацію для широкого загалу. Цього разу йдеться про постачання різноманітних озброєнь.

Пряма мова: "Ми бачимо, як Росія звертається до таких партнерів, як Північна Корея, Іран, щоб продовжувати отримувати підтримку своєї війни в Україні.  І, знаєте, ми будемо стояти з Україною, скільки б часу це не зайняло".

Теми: СШАРосіяПівнічна Корея
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