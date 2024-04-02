Пентагон: Північна Корея продовжує надавати зброю Росії
Вівторок, 2 квітня 2024, 03:59
У Міністерстві оборони США вважають, що партнерство між Росією та Північною Кореєю продовжує процвітати та КНДР надає підтримку Росії.
Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, Пентагон
Деталі: За її словами поставки зброї продовжують зростати.
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На прохання конкретизувати, яку саме зброю отримує Росія, Сінгх зауважила, що Пентагон раніше розсекречував інформацію для широкого загалу. Цього разу йдеться про постачання різноманітних озброєнь.
Пряма мова: "Ми бачимо, як Росія звертається до таких партнерів, як Північна Корея, Іран, щоб продовжувати отримувати підтримку своєї війни в Україні. І, знаєте, ми будемо стояти з Україною, скільки б часу це не зайняло".