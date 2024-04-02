ISW: росіяни зняли відео з професійними акторами для підриву мобілізації в Україні
Проросійські канали поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, покликаний підірвати довіру українців до влади.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За інформацією військових аналітиків, цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції.
Російські опозиційні видання "Агентство" та "Медіазона" повідомили, що актори, зняті у відео, є професійними російськими акторами, які раніше брали участь у російських телевізійних шоу.
Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у відео, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі.
Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення.
Ключові висновки ISW за 1 квітня:
- Спільне розслідування "60 хвилин", The Insider та Der Spiegel переконливо свідчить про те, що Кремль протягом десятиліття веде постійну кінетичну кампанію, безпосередньо спрямовану проти американського урядового персоналу як у Сполучених Штатах, так і за кордоном, з ймовірною метою фізичного ураження американських урядовців.
- Служба зовнішньої розвідки Росії активізує зусилля, спрямовані на неправдиве звинувачення України в терористичній атаці в "Крокус Сіті Хол" 22 березня, заперечуючи будь-яку відповідальність або причетність Ісламської держави до цієї атаки.
- Російська влада вживає заходів для подальшого посилення репресій проти громад мігрантів у Росії після теракту в "Крокус Сіті Холі".
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі тривалих позиційних боїв уздовж всієї лінії зіткнення 1 квітня.
- Міністерство оборони (МО) Росії продовжує запевняти російську громадськість, що російські військовослужбовці строкової служби не будуть розгортатися на більшій частині окупованої України і не братимуть участі в бойових діях в Україні, незважаючи на початок весняного піврічного призову на строкову військову службу, який розпочався 1 квітня.