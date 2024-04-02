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Росіяни атакували ракетою і 10 "Шахедами", 9 дронів збили на Дніпропетровщині

Ірина БалачукВівторок, 2 квітня 2024, 07:43
Росіяни атакували ракетою і 10 Шахедами, 9 дронів збили на Дніпропетровщині
Фото ілюстративне з Telegram Сил оборони півдня

Уночі 2 квітня російські війська запустили по Україні 10 дронів-камікадзе "Шахед", 9 з них вдалося збити; у результаті падіння уламків у Дніпропетровській області виникло дві пожежі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі сили ППО знищили над областю 9 "Шахедів" – в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах. Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили".

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Деталі: У результаті російської атаки пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що безпілотники окупанти запустили з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Також уночі 2 квітня загарбники атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області. 

Лисак також повідомив, що у результаті вечірньої атаки на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев'ятиповерхівках, понівечене авто. Також зачепило високовольтну лінію електропередач.

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Постраждалій жінці надали необхідну медичну допомогу, вона лікуватиметься вдома.

"Вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині – артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки з'ясовуються", − підсумував Лисак.

Передісторія:

Теми: ШахедДніпроДніпропетровська областьпожежа
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