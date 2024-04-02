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ЗСУ знешкодили 780 окупантів і знищили 30 артсистем

Ірина БалачукВівторок, 2 квітня 2024, 08:02
ЗСУ знешкодили 780 окупантів і знищили 30 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 780 російських солдатів, 30 артилерійських систем і 29 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 443 660 (+780) осіб,
  • танків − 6 998 (+12) од,
  • бойових броньованих машин − 13 350 (+29) од,
  • артилерійських систем − 11 112 (+30) од,
  • РСЗВ − 1 023 (+0) од,
  • засобів ППО − 744 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 779 (+22) од,
  • крилатих ракет − 2 058 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 783 (+31) од,
  • спеціальної техніки − 1 832 (+6) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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