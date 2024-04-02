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ГУРкіт у Севастополі: розвідники підірвали електропідстанцію – джерело

Валентина РоманенкоВівторок, 2 квітня 2024, 09:31
ГУРкіт у Севастополі: розвідники підірвали електропідстанцію – джерело
ілюстративне фото

В тимчасово окупованому Севастополі представники української розвідки підірвали електропідстанцію.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Деталі: Місцеві пабліки писали, що вночі жителі міста на тимчасово окупованому Росією півострові чули вибухи, після чого в одному з районів Севастополя зникло світло.

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Окупаційна влада нічого не повідомляла про ці події.

За даними джерела УП, це була операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Пряма мова співрозмовника УП: "Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу".

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Теми: ГУРКримвійна
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