ГУРкіт у Севастополі: розвідники підірвали електропідстанцію – джерело
Вівторок, 2 квітня 2024, 09:31
В тимчасово окупованому Севастополі представники української розвідки підірвали електропідстанцію.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ
Деталі: Місцеві пабліки писали, що вночі жителі міста на тимчасово окупованому Росією півострові чули вибухи, після чого в одному з районів Севастополя зникло світло.
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Окупаційна влада нічого не повідомляла про ці події.
За даними джерела УП, це була операція Головного управління розвідки Міноборони України.
Пряма мова співрозмовника УП: "Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу".
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