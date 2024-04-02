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Поляки знову заблокували пункт пропуску "Угринів" для українських вантажівок

Валентина РоманенкоВівторок, 2 квітня 2024, 09:50
Поляки знову заблокували пункт пропуску Угринів для українських вантажівок
ПП "Долгобичув" - "Угринів". ілюстративне фото з Вікіпедії

Польські фермери поновили блокування на напрямку пункту пропуску "Долгобичув" - "Угринів".

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами офіцера, 2 квітня українські прикордонники отримали від колег із Польщі інформацію щодо відновлення блокування для вантажівок цього пункту пропуску польськими фермерами з 09:00.

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Пряма мова: "Пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись наступним чином: на виїзд з Польщі - по 3 вантажівки на 6 годин та в бік Польщі по 1 вантажівці на добу.

Пропуск легкових транспортних засобів та автобусів в обох напрямках здійснюватиметься встановленим порядком".

Деталі: Таким чином, станом на ранок 2 квітня, заблокованими для українських вантажівок є три напрямки: пункти пропуску "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В четвер 28 березня польські протестувальники тимчасово припинили свої дії на період Великодня. 

Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
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