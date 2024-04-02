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Опитування: українці все менше вірять, що ситуація в країні змінюватиметься на краще

Анастасія ПроцВівторок, 2 квітня 2024, 09:48
Опитування: українці все менше вірять, що ситуація в країні змінюватиметься на краще
Ілюстраційне фото: Getty Images

У березні 2024 року, порівняно з травнем 2023 року, частка українців, які вірять у те, що ситуація в країні змінюватиметься на краще, знизилась з 35% до 25%, свідчать результати опитування.

Джерело: результати соціологічного опитування, що проводилося Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1–15 березня 2024 року

Деталі: За результатами опитування, 25,4% респондентів очікує, що ситуація в країні змінюватиметься на краще, і 42,2% вважає, що змін на краще не відбудеться. Найбільшою частка респондентів з позитивними очікуваннями є на Півдні України – 44,1%, найменшою – в Центрі – 18,4%. У травні 2023 року 35% опитуваних вірили в зміни в країні на краще.

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Крім того, наразі 56,1% респондентів оцінюють соціально-економічну та політичну ситуацію в Україні як погану або дуже погану й лише 24,6% - як цілком нормальну або нормальну. 

 

Проте, за словами соціологів "такий розподіл оцінок мало відрізняється від результатів опитування, проведеного напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року, коли поганою або дуже поганою ситуацію в країні вважали 52,2% респондентів, а нормальною або цілком нормальною - 31,8%".

Довідково: Опитування проводилося з 1 до 15 березня 2024 року методом face-to-face 1–15 березня 2024 року. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Уряду України території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.

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Теми: опитування
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