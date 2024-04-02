Україна повернула 17-річного хлопця, якого примусово вивезли до Росії

Команда Save Ukraine повернула на підконтрольну Україні територію 17-річного Микиту, якого окупанти після повномасштабного вторгнення вивезли в Росію.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба в Telegram

17-річний Микита, якого повернули з Росії в Україну Фото: Save Ukraine

Пряма мова Кулеби: "Микиту з окупованого Херсону незаконно та примусово вивезли до Росії. Два роки він змушений був жити у ворожій країні, в чужому місті, навчатися у російській школі, де до українських дітей ставилися як до розумово відсталих, бо вони були нездатні засвоїти російську навчальну програму.

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Зате дітям проводили "Разговоры о важном", навчали дітей військової справи та вчили розбирати й збирати автомат Калашнікова. Найбільше хлопця лякало те, що у 18 років, після так званої Юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини".

Деталі: За словами Прокудіна, наразі хлопець з родиною у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів. Також очільник Херсонської ОВА додає, що від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути 48 дітей.