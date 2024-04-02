Поліція пояснила, як доставляє до центрів комплектування людей, яких розшукують ТЦК
Підрозділи Національної поліції отримують звернення від центрів комплектування щодо тих, хто ухиляється від призову, і лише доставляють таких людей до ТЦК та СП, вже після цього на цих громадян складаються адміністративні протоколи.
Джерело: начальник Департаменту превентивної діяльності НПУ підполковник Максим Ахрамєєв в ефірі "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Такий механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку.
Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП".
Деталі: Ахрамєєв наголосив, що підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи.
За словами офіцера, вже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.
Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адміністративного штрафу.
Пряма мова: "Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу".