У Херсоні проспект Кутузова перейменували на Шухевича

У Херсоні перейменували ще 24 топоніми. Нову назву отримали 16 вулиць, 1 площа, 1 проспект, 2 проїзди та 4 провулки.



Джерело: керівник міської військової адміністрації Романа Мрочка

Пряма мова: "Отримали нові назви:

вулиця Генерала Видригана перейменована на вулицю Широку;

площа Івана Мозгового перейменована на площу Університетську;

вулиця Герцена перейменована на вулицю Терентія Якушева;

вулиця Гончарова перейменована на вулицю Федора Вовка;

вулиця Грибоєдова перейменована на вулицю Івана Багряного;

вулиця Державіна перейменована на вулицю Павла Чубинського;

проїзд Добролюбова перейменований на проїзд Гната Хоткевича;

вулиця Достоєвського перейменована на вулицю Михайла Коцюбинського;

вулиця Жуковського перейменована на вулицю Ігоря Сікорського;

проспект Кутузова перейменований на проспект Романа Шухевича;

проїзд Крилова перейменований на проїзд Леоніда Глібова;

вулиця Нестерова перейменована на вулицю Левка Лук’яненка;

вулиця Огарьова перейменована на вулицю Леся Курбаса;

вулиця Серафимовича перейменована на вулицю Ганни Барвінок;

вулиця Сурикова перейменована на вулицю Олександра Бережного;

провулок Станіславського перейменований на провулок Отамана Сірка;

вулиця Тургенєва перейменована на вулицю Олени Пчілки;

вулиця Фонвізіна перейменована на вулицю Євгена Яковенка;

вулиця Ціолковського перейменована на вулицю Юрія Кондратюка;

вулиця Малиновського перейменована на вулицю Скіфську;

вулиця Василевського перейменована на вулицю Херсонських льотчиків;

провулок Левітана перейменований на провулок Поліни Райко;

провулок Лермонтова перейменований на провулок Михайла Брайчевського;

провулок Шишкіна перейменований на провулок Братів Бурлюків".

Деталі: Повідомляється, що назви обирали на відкритому голосуванні, яке проводили на сайті Херсонської міської військової адміністрації з 23 по 29 березня 2024 року. Участь у ньому могли взяти всі охочі.

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