У Херсоні проспект Кутузова перейменували на Шухевича
Вівторок, 2 квітня 2024, 12:17
У Херсоні перейменували ще 24 топоніми. Нову назву отримали 16 вулиць, 1 площа, 1 проспект, 2 проїзди та 4 провулки.
Джерело: керівник міської військової адміністрації Романа Мрочка
Пряма мова: "Отримали нові назви:
- вулиця Генерала Видригана перейменована на вулицю Широку;
- площа Івана Мозгового перейменована на площу Університетську;
- вулиця Герцена перейменована на вулицю Терентія Якушева;
- вулиця Гончарова перейменована на вулицю Федора Вовка;
- вулиця Грибоєдова перейменована на вулицю Івана Багряного;
- вулиця Державіна перейменована на вулицю Павла Чубинського;
- проїзд Добролюбова перейменований на проїзд Гната Хоткевича;
- вулиця Достоєвського перейменована на вулицю Михайла Коцюбинського;
- вулиця Жуковського перейменована на вулицю Ігоря Сікорського;
- проспект Кутузова перейменований на проспект Романа Шухевича;
- проїзд Крилова перейменований на проїзд Леоніда Глібова;
- вулиця Нестерова перейменована на вулицю Левка Лук’яненка;
- вулиця Огарьова перейменована на вулицю Леся Курбаса;
- вулиця Серафимовича перейменована на вулицю Ганни Барвінок;
- вулиця Сурикова перейменована на вулицю Олександра Бережного;
- провулок Станіславського перейменований на провулок Отамана Сірка;
- вулиця Тургенєва перейменована на вулицю Олени Пчілки;
- вулиця Фонвізіна перейменована на вулицю Євгена Яковенка;
- вулиця Ціолковського перейменована на вулицю Юрія Кондратюка;
- вулиця Малиновського перейменована на вулицю Скіфську;
- вулиця Василевського перейменована на вулицю Херсонських льотчиків;
- провулок Левітана перейменований на провулок Поліни Райко;
- провулок Лермонтова перейменований на провулок Михайла Брайчевського;
- провулок Шишкіна перейменований на провулок Братів Бурлюків".
Деталі: Повідомляється, що назви обирали на відкритому голосуванні, яке проводили на сайті Херсонської міської військової адміністрації з 23 по 29 березня 2024 року. Участь у ньому могли взяти всі охочі.
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