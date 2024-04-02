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У Херсоні проспект Кутузова перейменували на Шухевича

Анастасія ПроцВівторок, 2 квітня 2024, 12:17
У Херсоні проспект Кутузова перейменували на Шухевича
Ілюстраційне фото: Getty Images

У Херсоні перейменували ще 24 топоніми. Нову назву отримали 16 вулиць, 1 площа, 1 проспект, 2 проїзди та 4 провулки.

Джерело: керівник міської військової адміністрації Романа Мрочка

Пряма мова: "Отримали нові назви:

  • вулиця Генерала Видригана перейменована на вулицю Широку; 
  • площа Івана Мозгового перейменована на площу Університетську; 
  • вулиця Герцена перейменована на вулицю Терентія Якушева;
  • вулиця Гончарова перейменована на вулицю Федора Вовка;                                                                                                                                                      
  • вулиця Грибоєдова перейменована на вулицю Івана Багряного;                                                                                                                                        
  • вулиця Державіна перейменована на вулицю Павла Чубинського;                                                                                                                                 
  • проїзд Добролюбова перейменований на проїзд Гната Хоткевича;    
  • вулиця Достоєвського перейменована на вулицю Михайла Коцюбинського;
  • вулиця Жуковського перейменована на вулицю Ігоря Сікорського;
  • проспект Кутузова перейменований на проспект Романа Шухевича;
  • проїзд Крилова перейменований на проїзд Леоніда Глібова;    
  • вулиця Нестерова перейменована на вулицю Левка Лук’яненка;
  • вулиця Огарьова перейменована на вулицю Леся Курбаса;
  • вулиця Серафимовича перейменована на вулицю Ганни Барвінок;
  • вулиця Сурикова перейменована на вулицю Олександра Бережного;
  • провулок Станіславського перейменований на провулок Отамана Сірка;  
  • вулиця Тургенєва перейменована на вулицю Олени Пчілки;
  • вулиця Фонвізіна перейменована на вулицю Євгена Яковенка;
  • вулиця Ціолковського перейменована на вулицю Юрія Кондратюка;
  • вулиця Малиновського перейменована на вулицю Скіфську;
  • вулиця Василевського перейменована на вулицю Херсонських льотчиків;
  • провулок Левітана перейменований на провулок Поліни Райко;  
  • провулок Лермонтова перейменований на провулок Михайла Брайчевського;  
  • провулок Шишкіна перейменований на провулок Братів Бурлюків".

Деталі: Повідомляється, що назви обирали на відкритому голосуванні, яке проводили на сайті Херсонської міської військової адміністрації з 23 по 29 березня 2024 року. Участь у ньому могли взяти всі охочі.

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Теми: Херсон
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