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Безпілотники атакують цілі в РФ з високою точністю через застосування штучного інтелекту - ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 квітня 2024, 12:48
Безпілотники атакують цілі в РФ з високою точністю через застосування штучного інтелекту - ЗМІ
Фото: Getty Images

Українські військові почали застосовувати безпілотники зі штучним інтелектом для ударів по цілях в Росії, що дозволяє вражати визначені об’єкти на території країни-агресора з високою точністю.

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Дослівно: За інформацією близького до української програми використання безпілотників джерела, українці почали інтегрувати в дрони базову форму штучного інтелекту, що допомагає їм орієнтуватися і уникати глушіння.

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"Точність в умовах перешкод забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має бортовий комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість, - пояснило CNN джерело.

"Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метра", - додало джерело.

Повідомляється, що таку точність забезпечують датчики безпілотника. "У них є така штука, яка називається "машинним зором", що є різновидом штучного інтелекту. По суті, ви берете модель, поміщаєте її на чіп і навчаєте цю модель визначати географію та ціль, до якої вона прямує. Коли вона буде остаточно розгорнута, вона зможе ідентифікувати, де вона знаходиться", - пояснила аналітик Королівського інституту об'єднаних служб, британського аналітичного центру Ноа Сільвія.

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"Він (безпілотник – ред.)не потребує жодного зв'язку (з супутниками), він повністю автономний", - додав вона.

Колишній британський офіцер і експерт з питань війни з використанням безпілотників і штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс сказав CNN, що рівень "інтелекту" у БпЛА все ще дуже низький.

"Такого рівня автономності безпілотники ще не мали, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях розвитку потенціалу цієї технології", - сказав він.

CNN звернулася до Головного управління розвідки Міноборони України та СБУ, але ні там, ні там не прокоментували використання технології штучного інтелекту.

Теми: безпілотникивійнаУкраїнаРосія
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